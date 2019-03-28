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В Ростовской области ищут пропавшего 34-летнего мужчину

В Ростовской области ищут пропавшего 34-летнего мужчину
В Ростовской области ищут пропавшего 34-летнего мужчину. Роман Крутиков вышел из дома в Шахтах 17 марта, но так и не вернулся.

Больше двух недель о местонахождении мужчины ничего не известно. Обеспокоенные близкие обратились за помощью в полицию и к волонтерам.
Рост пропавшего – 170-175 сантиметров. У него среднее телосложение. Лицо овальное, волосы темно-русые. Среди особых примет: шрам на животе после операции.

В день исчезновения он был одет в черную болоньевую куртку, серую кофту, такого же цвета джинсы, белые кроссовки. На голове – черная бейсболка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Романа Крутикова, просьба обращаться по телефонам: 236-916, 297-290, 297-344, 8-928-908-55-99 или 02.

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