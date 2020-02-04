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Пропавшего в Астрахани мужчину разыскивают в Ростовской области

Пропавшего в Астрахани мужчину разыскивают в Ростовской области
В Ростовской области разыскивают пропавшего в Астрахани мужчину. О местонахождении 35-летнего Вячеслава Басипова нет информации около трёх недель.

Около 20 часов 19 января он вышел из дома. С тех пор никто не знает, где он находится. Друзья и родственники не могут с ним связаться. Они написали заявление в полицию, расклеили по городу ориентировки, обратились за помощью в поисковый отряд. Есть предположение, что он может находиться в Ростовской области.

Его рост — 180 сантиметров, телосложение худощавое. У пропавшего тёмно-русые волосы и карие глаза. Он был одет в тёмно-синие джинсы, тёмно-синюю куртку с капюшоном, на ногах — чёрные зимние ботинки.

Если вы знаете, где может находиться Вячеслав Басипов, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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