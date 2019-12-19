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На Дону разыскивают пропавшую 83-летнюю пенсионерку

На Дону разыскивают пропавшую 83-летнюю пенсионерку
На Дону разыскивают 83-летнюю пенсионерку. О местонахождении Нины Гнедько ничего не известно с 19 декабря.

Близкие пожилой женщины рассказали, что она пропала в районе Старого Самбека в Новошахтинске. Они отметили, что пропавшая нуждается в медпомощи. В настоящее время к поискам Нины Дмитриевны подключились полицейские и волонтеры.

Рост пенсионерки составляет около 165 сантиметров. Она обладает средним телосложением, у нее седые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения на ней были черные шапка, пальто и сапоги. С собой женщина взяла черную сумку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Нины Гнедько, просьба обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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