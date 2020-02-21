Пропавшая в декабре в Ростовской области пенсионерка до сих пор не найдена







В Ростовской области продолжаются поиски пропавшей в декабре пенсионерки. 83-летняя Нина Гнедько ушла из дома в Новошахтинске 19 декабря.



В день пропажи женщина была в поселке Старый Самбек, это один из районов Новошахтинска. Куда она могла оттуда направиться, родственники не знают.



Ранее об исчезновении женщины сообщали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». В настоящее время к розыску дончанки подключилась полиция.



Рост пенсионерки - около 165 сантиметров. У нее среднее телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. В день пропажи она была одета в черные пальто, шапку, на ногах – черные сапоги. С собой у нее была черная сумка.



Всех, кто знает, где находится Нина Гнедько или видел ее, просят обращаться по номерам: 8 (86369) 2-16-37 или 02. Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи.