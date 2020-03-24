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На Дону разыскивают 47-летнюю пропавшую женщину

На Дону разыскивают 47-летнюю пропавшую женщину
На Дону разыскивают 47-летнюю Ирину Лунцевич. О местоположении женщины ничего не известно с 12 марта, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Известно, что Ирину Владимировну в последний раз видели в Зернограде. Вот уже дву недели родные не могут с ней связаться. К поиску пропавшей присоединились полицейские и волонтеры.

Рост Ирины Лунцевич составляет 150 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы женщины темно-каштановые, глаза зеленые. На ней были зеленая куртка, черные брюки, серая водолазка, резиновые полусапожки и серая шапка.

Если у вас есть какая-либо информация о местоположении Ирины Лунцевич, просьба звонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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