На Дону разыскивают 47-летнюю пропавшую женщину



На Дону разыскивают 47-летнюю Ирину Лунцевич. О местоположении женщины ничего не известно с 12 марта, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».



Известно, что Ирину Владимировну в последний раз видели в Зернограде. Вот уже дву недели родные не могут с ней связаться. К поиску пропавшей присоединились полицейские и волонтеры.



Рост Ирины Лунцевич составляет 150 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы женщины темно-каштановые, глаза зеленые. На ней были зеленая куртка, черные брюки, серая водолазка, резиновые полусапожки и серая шапка.



Если у вас есть какая-либо информация о местоположении Ирины Лунцевич, просьба звонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

