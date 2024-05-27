На Дону разыскивают пропавшего 27-летнего жителя Краснодарского края

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В Ростовской области ищут пропавшего 27-летнего жителя Краснодарского края. Последний раз Дмитрия Драгуна видели неделю назад.Молодой человек ушел из дома в хуторе Крупском Гулькевичского района. Спустя время он перестал отвечать на звонки и больше не возвращался. Родственники забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию, а затем к волонтерам. По одной из версий, Дмитрий мог отправиться в соседний регион – Ставропольский край или Ростовскую область.Согласно ориентировкам, пропавший худощавого телосложения. Его рост составляет около 175 сантиметров. Последний раз молодого человека видели одетым в черную зимнюю куртку и синие джинсы. Обут парень был в серые резиновые тапки (не исключено, что мог переобуться в бело-синие кроссовки).Если вы видели похожего человека, позвоните по номерам: 8-800-550-10-54 или 112. Любая информация может помочь в поиске Дмитрия Драгуна.