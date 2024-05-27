Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону разыскивают пропавшего 27-летнего жителя Краснодарского края

На Дону разыскивают пропавшего 27-летнего жителя Краснодарского края
В Ростовской области ищут пропавшего 27-летнего жителя Краснодарского края. Последний раз Дмитрия Драгуна видели неделю назад.

Молодой человек ушел из дома в хуторе Крупском Гулькевичского района. Спустя время он перестал отвечать на звонки и больше не возвращался. Родственники забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию, а затем к волонтерам. По одной из версий, Дмитрий мог отправиться в соседний регион – Ставропольский край или Ростовскую область.

Согласно ориентировкам, пропавший худощавого телосложения. Его рост составляет около 175 сантиметров. Последний раз молодого человека видели одетым в черную зимнюю куртку и синие джинсы. Обут парень был в серые резиновые тапки (не исключено, что мог переобуться в бело-синие кроссовки).

Если вы видели похожего человека, позвоните по номерам: 8-800-550-10-54 или 112. Любая информация может помочь в поиске Дмитрия Драгуна.
Фото: Поисковое сообщество «Юг»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.