Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 18-летнего парня. О местонахождении Александра Лепетухи ничего не известно около суток.Последний раз молодого человека видели 19 марта. Спустя время связь с ним оборвалась. Он перестал отвечать на звонки и больше не появлялся дома. Родители забили тревогу. Когда самостоятельно отыскать сына не удалось, они обратились за помощью к волонтерам. Десятки неравнодушных людей прочесывают улицы донской столицы в поисках парня.Согласно ориентировкам, пропавший худощавого телосложения и среднего роста — около 170 сантиметров. У молодого человека темно-русые волосы и карие глаза. Одет Александр был в черную куртку, темно-синие брюки. Обут был в белые кроссовки. Перед выходом из дома молодой человек взял с собой темно-серую сумку.Александр Лепетуха может находиться в любом районе Ростова, а также в ближайших населенных пунктах с городом. Если вы видели похожего человека, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. Любая информация может помочь поисковикам.