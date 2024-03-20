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В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 18-летнего парня

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 18-летнего парня
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 18-летнего парня. О местонахождении Александра Лепетухи ничего не известно около суток.

Последний раз молодого человека видели 19 марта. Спустя время связь с ним оборвалась. Он перестал отвечать на звонки и больше не появлялся дома. Родители забили тревогу. Когда самостоятельно отыскать сына не удалось, они обратились за помощью к волонтерам. Десятки неравнодушных людей прочесывают улицы донской столицы в поисках парня.

Согласно ориентировкам, пропавший худощавого телосложения и среднего роста — около 170 сантиметров. У молодого человека темно-русые волосы и карие глаза. Одет Александр был в черную куртку, темно-синие брюки. Обут был в белые кроссовки. Перед выходом из дома молодой человек взял с собой темно-серую сумку.

Александр Лепетуха может находиться в любом районе Ростова, а также в ближайших населенных пунктах с городом. Если вы видели похожего человека, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. Любая информация может помочь поисковикам.
Фото: Лиза Алерт
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