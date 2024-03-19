На Дону разыскивают пропавшего 40-летнего жителя Краснодарского края

Фото: Поисковое сообщество «Юг»

В Ростовской области ищут пропавшего 40-летнего мужчину. Григорий Кобелев не выходит на связь с родственниками полтора месяца.Мужчина проживает в Краснодарском крае. Последний раз его видели в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Григорий перестал отвечать на звонки и больше не появлялся дома. Поисками Кобелева занялись полицейские и волонтеры. По одной из версий, он мог отправиться в донской регион.Согласно ориентировкам, Григорий худощавого телосложения и среднего роста — около 165 сантиметров. Последний раз мужчину видели одетым в черную куртку, темные штаны.Если у вы знаете, где находится мужчина, позвоните по номерам: 8-800-550-10-54 или 112. Любая информация может помочь в поисках.