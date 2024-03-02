Пропавшего жителя Кубани разыскивают в Ростовской области

Фото: Поисковое сообщество «Юг»

Пропавшего 48-летнего жителя Краснодарского края разыскивают в Ростовской области. Артем Смирнов не выходит на связь с родственниками больше четырех месяцев.Последний раз мужчину видели 17 октября 2023 года в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Спустя время он перестал отвечать на звонки и сообщения. Родственники Артема забили тревогу и отправились на поиски. К ним подключились полицейские и волонтеры, однако нужного результата это пока не принесло. По одной из версий, Смирнов мог отправиться в один из соседних регионов.Согласно ориентировке, пропавший худощавого телосложения и среднего роста (около 170 сантиметров). У него черные волосы и карие глаза. Информация об одежде отсутствует.Если вы знаете, где находится этот человек, позвоните по номерам: 8-800-550-10-54 или 112. Любая информация может помочь поисковикам в работе.