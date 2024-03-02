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Пропавшего жителя Кубани разыскивают в Ростовской области

Пропавшего жителя Кубани разыскивают в Ростовской области
Пропавшего 48-летнего жителя Краснодарского края разыскивают в Ростовской области. Артем Смирнов не выходит на связь с родственниками больше четырех месяцев.

Последний раз мужчину видели 17 октября 2023 года в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Спустя время он перестал отвечать на звонки и сообщения. Родственники Артема забили тревогу и отправились на поиски. К ним подключились полицейские и волонтеры, однако нужного результата это пока не принесло. По одной из версий, Смирнов мог отправиться в один из соседних регионов.

Согласно ориентировке, пропавший худощавого телосложения и среднего роста (около 170 сантиметров). У него черные волосы и карие глаза. Информация об одежде отсутствует.

Если вы знаете, где находится этот человек, позвоните по номерам: 8-800-550-10-54 или 112. Любая информация может помочь поисковикам в работе.
Фото: Поисковое сообщество «Юг»
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