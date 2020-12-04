В Ростове без вести пропал 33-летний мужчина

В Ростове разыскивают 33-летнего мужчину. О местонахождении Сергея Смоляра полмесяца ничего не известно.Мужчина ушел из дома 22 ноября. Друзья и родственники не знают, куда направлялся ростовчанин. Ни вечером, ни на следующий день он не вернулся. Родные забили тревогу: Сергей не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. Они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.У мужчины среднее телосложение, голубые глаза и длинные темные вьющиеся волосы. Рост пропавшего составляет около 185-190 сантиметров. Во что он был одет, неизвестно.Если вам известно что-либо о местонахождении Сергей Смоляра, сообщите по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.