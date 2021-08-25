На Дону разыскивают 28-летнего парня, пропавшего без вести

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 28-летнего парня. Айнур Хазетдинов не выходит на связь с близкими больше месяца.Последний раз молодого человека видели 25 июля. Тогда он направлялся из Перми в донской регион. С тех пор местонахождение Айнура остается неизвестным. Родные не смогли самостоятельно его отыскать и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.Рост пропавшего составляет 174 сантиметра, телосложение - худощавое. У парня черные короткие волосы и карие глаза, на теле есть татуировки.Если вам известно что-либо о местонахождении Айнура Хазетдинова, сообщите об этом по номеру 112 или 8(800)700-54-52.