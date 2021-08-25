Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону разыскивают 28-летнего парня, пропавшего без вести

На Дону разыскивают 28-летнего парня, пропавшего без вести
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 28-летнего парня. Айнур Хазетдинов не выходит на связь с близкими больше месяца.

Последний раз молодого человека видели 25 июля. Тогда он направлялся из Перми в донской регион. С тех пор местонахождение Айнура остается неизвестным. Родные не смогли самостоятельно его отыскать и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.

Рост пропавшего составляет 174 сантиметра, телосложение - худощавое. У парня черные короткие волосы и карие глаза, на теле есть татуировки.

Если вам известно что-либо о местонахождении Айнура Хазетдинова, сообщите об этом по номеру 112 или 8(800)700-54-52.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.