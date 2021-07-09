В Ростове разыскивают пропавшего 23-летнего парня

В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего 23-летнего Кирилла Крестильникова. Парень ушел из собственного дома 8 июля и до сих пор не вернулся.Обеспокоенные родственники не знают, куда он мог направиться, поэтому обратились за помощь в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.У Кирилла Крестильникова рост - 170 сантиметров, телосложение среднее, темные волосы и глаза. В день пропажи был одет в черное поло, джинсовые шорты, обут в темные тапки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим вас сообщить по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.