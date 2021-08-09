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В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего парня

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего парня
В Ростовской области организовали поиски пропавшего 24-летнего парня. Владислав Сокол не выходит на связь с родственниками вторую неделю.

Молодой человек жил в поселке Индустриальном Краснодарского края. 2 августа он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Родные не знают, куда именно отправился Влад. Они пытались связаться с парнем, но не смогли. Тогда близкие в отчаянии написали заявление в местную полицию. Вскоре Владислава Соколова начали искать в Ростовской области. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

У пропавшего светло-русые волосы, карие глаза и худощавое телосложение. Рост - около 180 сантиметров.

Если вы видели Владислава Сокола или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по номерам: 112, 8(800)700-54-52.

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