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На Дону растет показатель заболеваемости коронавирусом

На Дону растет показатель заболеваемости коронавирусом
В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости COVID-19. С 10 по 11 января он вырос на 10 единиц и достиг 1 332 на 100 тысяч жителей.

Коэффициент распространения коронавируса остался неизменным. По информации регионального правительства, он составляет 1,01. При этом инфицированных меньше не становится. За сутки диагноз подтвердился у 390 человек, а общее количество заболевших нарастающим итогом достигло 55 955. Из них 2 216 пациентов не удалось спасти. За прошедшие 24 часа опасный вирус забрал жизни восьми человек: двух женщин в возрасте 64 и 77 лет и шести мужчин от 59 до 89 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

В регионе ситуация по коронавирусу остается напряженной. Ежедневно медики регистрируют по несколько сотен новых инфицированных. В аптеках зачастую не хватает необходимых лекарств, а ковидные госпитали заполнены более чем на 80%.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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