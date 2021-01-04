На Дону увеличился показатель заболеваемости коронавирусом

В Ростовской области вырос показатель заболеваемости коронавирусом. С 8 по 9 января он увеличился на 9,4 единицы и достиг 1 312,99 на 100 тысяч населения.Коэффициент распространения COVID-19 остается неизменным: он равен 1,01. Несмотря на стабильность этого показателя, заболевших меньше не становится. За прошедшие 24 часа медики зафиксировали 395 случаев заражения - рекордное количество с начала пандемии. Большинство новых инфицированных - люди в возрасте от 46 до 65 лет (204 человека). Среди граждан от 18 до 45 лет диагноз подтвердился у 96 человек. Опасная инфекция не обошла стороной и пенсионеров в возрасте 66-79 лет. В этой возрастной категории заболели 73 человека. Значительно меньше случаев заражения специалисты выявили у детей (15 несовершеннолетних) и пожилых людей старше 80 лет (семь человек).Всего за период пандемии COVID-19 диагностировали у 55 176 жителей донского региона.