Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Ростовской области держится на единице

В Ростовской области коэффициент заболеваемости коронавирусом третьи сутки держится на единице. Об этом стало известно 23 ноября.По данным регионального правительства, показатель заболевших на 100 тысяч жителей составляет 899, что на 7,6 единиц больше, чем значение предыдущего дня. Несмотря на то, что коэффициент распространения COVID-19 остается неизменным уже третьи сутки, число новых инфицированных не уменьшается. Ежедневно врачи регистрируют несколько сотен дончан с опасным вирусом. Так, за последние 24 часа диагноз коронавирус получили 310 человек, а общее количество заболевших COVID-19 достигло 37769 жителей Ростовской области.Продолжает расти и число смертей от новой инфекции. Жертвами COVID-19 стали 1203 человека, из которых 19 скончались за минувшие сутки. Это восемь мужчин в возрасте от 48 до 77 лет и 11 женщин от 59 до 71 года. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.