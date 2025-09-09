На Дону произошел пожар в доме на два хозяина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области в хуторе Почтовом Константиновского района произошёл пожар в двухквартирном доме из-за старой неисправной электропроводки.ЧП случилось в ночь на 8 сентября по адресу: улица Центральная, 11. Хозяйка одной из квартир проснулась от запаха дыма и заметила, что коридор уже горит. Женщина сразу вышла на улицу и вызвала пожарных.Сотрудники МЧС оперативно локализовали и потушили огонь, площадь возгорания составила около 85 квадратных метров. В тушении участвовали 11 спасателей и 2 пожарных машины.Предварительно, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.