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В Ростове произошел пожар в частном доме на 12-й Залповой. Происшествие случилось 18 июня.По предварительным данным, около 17:30 случилось возгорание в доме № 31. Соседи почувствовали сильный запах дыма и сразу вызвали пожарных. К моменту прибытия спасателей огонь уже уничтожил 25 квадратных метров жилого помещения. Что стало причиной пожара, не уточняется- Пожар потушили восемь человек при помощи двух пожарных машин, - сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области.К счастью, в результате этого происшествия пострадавших нет.