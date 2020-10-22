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На Дону прогнозируют сильный ветер и туман

На Дону прогнозируют сильный ветер и туман
Донской регион настигнет сильный ветер и туман. О состоянии погоды на 24 октября сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Погода в суббота на территории всего региона ожидается облачной с прояснениями. Утром и ночью прогнозируют туман. Днем воздух прогреется до+20 градусов. Небольшой дождь пойдет в отдельных районах. Ночью температура воздуха будет от +9 до +14 градусов. Осадки прогнозируют незначительные.

Сила порывов юго-западного и западного ветра составит 6-11 метров в секунду. Водителям следует быть внимательными во время движения, и не парковать машины рядом со слабо закрепленными конструкциями и деревьями.

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