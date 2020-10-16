На Дону прогнозируют сильный ветер и грозу

На Дону ожидаются сильный ветер и гроза. О погоде на 19 октября рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, ссылаясь на данные гидрометцентра.Во всем Донском регионе прогнозируют переменную облачность. Местами будет небольшой и умеренный дождь. Утро ожидается туманным, днем обещают грозу. Воздух прогреется только до +12...+17 градусов, на юге региона - до +22. Ночью ожидаются сильные осадки, также будет туман. Столбики термометров покажут до +7...+12 градусов, а на севере и востоке прогнозируют похолодание до +1 градуса. Ветер задует с силой 5-10 метров в секунду. Утром и днем его порывы достигнут 15 метров в секунду.Водителям не следует оставлять машины рядом со слабозакрепленными конструкциями.