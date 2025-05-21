Тату-мастер из Ростова ищет кормящую кошку, чтобы спасти двух новорожденных котят

Фото: Дондей

Тату-мастер из Ростова-на-Дону ищет кормящую кошку, чтобы спасти двух новорожденных котят. Малыши появились на свет несколько дней назад, и без матери они могут погибнуть. Об этом сообщает Donday.История спасения началась 19 мая. Кирилл услышал слабый писк на парковке. На улице шел дождь, поэтому он пошел на звук. Сначала он нашел одного котенка, а затем, вместе со своей девушкой, еще двух. Один котенок находился под капотом машины, а второй был мертв.Кирилл и его девушка искали мать котят во дворе, но не нашли. Третий котенок был в пузыре и не выжил. Возможно, кошка была домашней и решила рожать не там, где обычно.Кирилл решил взять котят к себе. Он и его девушка кормят их каждые два часа специальной смесью, согревают и гладят. Но они понимают, что даже самая заботливая забота не заменит материнское молоко. В доме уже есть собака, и они боятся, что она может навредить котятам.Поэтому Кирилл ищет кормящую кошку для котят. Он готов отдать их в хорошие руки. Если у вас есть кошка, которая может выкормить котят, или вы хотите взять их к себе, свяжитесь с Кириллом по телефону: 8 (909) 240-04-06.