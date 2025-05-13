В Ростове ветеринарные врачи пытаются спасти собаку, которую буквально заживо пожирали личинки

Фото: приют Шанс на жизнь

В Ростове-на-Дону ветеринарные врачи отчаянно пытаются спасти собаку, которую буквально заживо пожирали личинки мух. Об этом кошмарном инциденте информирует новостной ресурс DonDay, ссылаясь на данные приюта для бездомных животных «Шанс на жизнь».Истощённого пса с гнойными ранами на лапах обнаружили в окрестностях Можайской улицы на прошлой неделе. Несколько дней бедное животное страдало практически в центре города. Насекомые и их личинки беспощадно поедали живую, беспомощную собаку. Неравнодушная женщина обратилась к волонтёрам с просьбой о помощи, моля о спасении страдающего существа. Вскоре собаку привезли в ветеринарную клинику.После обезболивания пораженные участки были тщательно очищены и перевязаны, – делится сотрудник приюта. – От ужасного запаха и вида повреждённых тканей мне стало плохо. Невозможно представить, какую боль испытывало это животное, находясь на улице под палящим солнцем и проливным дождём.В ветеринарной лечебнице Угольку (так назвали пса) провели требуемые анализы. Результаты общего анализа крови выявили острый воспалительный процесс и повышенную температуру.Назначено лечение, направленное на купирование воспаления, и общее самочувствие немного улучшилось, – сообщили представители приюта.В настоящий момент источник болезни Уголька остаётся неизвестным. В ветеринарной клинике акцентировали внимание на необходимости консультации с узкопрофильными специалистами.