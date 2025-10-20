Балканский циклон «Хеннинг» обрушил на восток Ростовской области ливни

Фото: Евгений Тишковец

Сильный ливень, вызванный балканским циклоном под названием «Хеннинг», обрушился на восточные районы Ростовской области. Информацию об этом 20 октября распространил Евгений Тишковец, ведущий метеоролог из центра погоды «Фобос», в личном аккаунте в социальных сетях.За прошедшие сутки балканский циклон «Хеннинг» принес с собой необычайно большое количество осадков в некоторые южные регионы России. Наибольшее количество осадков было зафиксировано в Краснодарском крае: 26 миллиметров - в Краснодаре, 41 миллиметр - в Лазаревском и целых 76 миллиметров - в Кимчае. Также обильные дожди прошли в восточной части Ростовской области, где в Зимовниках выпало около 20 миллиметров осадков.Прогнозируется, что в течение дня циклон «Хеннинг» продолжит приносить дожди в Черноземье, затронет часть Центральной России, Нижнее Поволжье и западную часть Среднего Поволжья, а также Ставрополье и западный Кавказ. Ожидается, что местами выпадет еще 8-13 миллиметров осадков из-за воздействия циклона.