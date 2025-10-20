Балканский циклон «Хеннинг» обрушил на восток Ростовской области ливни
Сильный ливень, вызванный балканским циклоном под названием «Хеннинг», обрушился на восточные районы Ростовской области. Информацию об этом 20 октября распространил Евгений Тишковец, ведущий метеоролог из центра погоды «Фобос», в личном аккаунте в социальных сетях.
За прошедшие сутки балканский циклон «Хеннинг» принес с собой необычайно большое количество осадков в некоторые южные регионы России. Наибольшее количество осадков было зафиксировано в Краснодарском крае: 26 миллиметров - в Краснодаре, 41 миллиметр - в Лазаревском и целых 76 миллиметров - в Кимчае. Также обильные дожди прошли в восточной части Ростовской области, где в Зимовниках выпало около 20 миллиметров осадков.
Прогнозируется, что в течение дня циклон «Хеннинг» продолжит приносить дожди в Черноземье, затронет часть Центральной России, Нижнее Поволжье и западную часть Среднего Поволжья, а также Ставрополье и западный Кавказ. Ожидается, что местами выпадет еще 8-13 миллиметров осадков из-за воздействия циклона.