В Новочеркасске при получении взятки задержаны двое полицейских

В Новочеркасске двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска задержаны при получении взятки. Об этом 9 июля сообщили в донском управлении СКР.По версии следствия, полицейские, зная о причастности местного жителя к краже алкоголя из магазина, предложили ему сделку. За 150 тысяч рублей они обещали не сообщать о преступлении в орган предварительного следствия. Деньги оперативники попросили передать их 32-летнему знакомому, выступающему в роли посредника.В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», а в отношении их знакомого – «Посредничество во взяточничестве».В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.Как стало известно, после возбуждения уголовного дела сотрудников полиции уволили из органов.