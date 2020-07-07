В Новочеркасске при получении взятки задержаны двое полицейских
В Новочеркасске двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска задержаны при получении взятки. Об этом 9 июля сообщили в донском управлении СКР.
По версии следствия, полицейские, зная о причастности местного жителя к краже алкоголя из магазина, предложили ему сделку. За 150 тысяч рублей они обещали не сообщать о преступлении в орган предварительного следствия. Деньги оперативники попросили передать их 32-летнему знакомому, выступающему в роли посредника.
- Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.
В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», а в отношении их знакомого – «Посредничество во взяточничестве».
В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.
Как стало известно, после возбуждения уголовного дела сотрудников полиции уволили из органов.