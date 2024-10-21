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В Ростовской области в Шолоховском районе двое инспекторов ГИБДД подозреваются в получении взятки. В отношении государственных служащих было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».По данным следствия, в октябре 2024 года, находясь при исполнении служебных обязанностей, инспекторы ГИБДД получили взятку в размере 24 тысяч рублей от водителя автомобиля. Автомобилист пытался избежать административной ответственности за управление авто в нетрезвом виде и не имея прав на управление данным автомобилем.После произошедшего водитель обратилась в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях полицейских.Сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ростовской области провели тщательную проверку, в результате которой инспекторы ДПС были задержаны.Как сообщили в региональном СУ СК, по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.