На Дону парад Победы пройдёт только в Ростове и Новочеркасске

Стало известно, как и где в Ростовской области состоится парад Победы. Мероприятие запланировано на 24 июня.Глава региона Василий Голубев заявил, что парад пройдёт только в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Остальным муниципалитетам придётся воздержаться от организации шествия. Такие меры связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции.К тому же, скорее всего, мероприятия пройдут без участия зрителей. На них пригласят только ветеранов и руководителей некоторых ведомств. Остальные жители Ростовской области посмотрят шествие в формате онлайн.Напомним, парад Победы по всей России 9 мая был перенесён на полтора месяца из-за пандемии коронавируса.