На Дону парад Победы пройдёт только в Ростове и Новочеркасске
Стало известно, как и где в Ростовской области состоится парад Победы. Мероприятие запланировано на 24 июня.
Глава региона Василий Голубев заявил, что парад пройдёт только в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Остальным муниципалитетам придётся воздержаться от организации шествия. Такие меры связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
- Никаких других парадов в области не будет. Также нельзя организовывать места для кормления людей солдатской кашей, для этого нет предпосылок, - добавил губернатор.
К тому же, скорее всего, мероприятия пройдут без участия зрителей. На них пригласят только ветеранов и руководителей некоторых ведомств. Остальные жители Ростовской области посмотрят шествие в формате онлайн.
Напомним, парад Победы по всей России 9 мая был перенесён на полтора месяца из-за пандемии коронавируса.