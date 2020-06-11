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На Дону парад Победы пройдёт только в Ростове и Новочеркасске

На Дону парад Победы пройдёт только в Ростове и Новочеркасске
Стало известно, как и где в Ростовской области состоится парад Победы. Мероприятие запланировано на 24 июня.

Глава региона Василий Голубев заявил, что парад пройдёт только в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Остальным муниципалитетам придётся воздержаться от организации шествия. Такие меры связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
- Никаких других парадов в области не будет. Также нельзя организовывать места для кормления людей солдатской кашей, для этого нет предпосылок, - добавил губернатор.

К тому же, скорее всего, мероприятия пройдут без участия зрителей. На них пригласят только ветеранов и руководителей некоторых ведомств. Остальные жители Ростовской области посмотрят шествие в формате онлайн.

Напомним, парад Победы по всей России 9 мая был перенесён на полтора месяца из-за пандемии коронавируса.

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