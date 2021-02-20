От COVID-19 за сутки выздоровели 332 жителя Ростовской области

В Ростовской области выздоровели 61 211 человек, болевших COVID-19. В том числе 332 побороли инфекцию за сутки с 20 по 21 февраля.Инфекцию подхватили 316 дончан. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 70 957 человек.В стационаре лечение получает 1 751 пациент. Это на 301 меньше, чем за предыдущие сутки. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 157 человек. Из них 30 - находятся в тяжелом состоянии. Чтобы обеспечить легкие кислородом, врачи вводят пациентов в медикаментозную кому. А кислород поступает через трахейную трубку. Остальные подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ. Эти пациенты находятся в сознании и могут двигаться. Снабжение их организмов кислородом обеспечивается с помощью мундштуков и масок.Однако не всем удается побороть опасный вирус. За минувшие сутки от COVID-19 скончались восемь женщин и 12 мужчин. По информации правительства региона, всего за период пандемии не стало 3 052 пациентов ковидных госпиталей. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.