На Дону объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в ближайшие дни

В Ростовской области в ближайшие три дня сохранится высокая пожароопасность, передает Росгидрометцентр.С 26 по 28 августа чрезвычайный (пятый) уровень возникновения возгораний прогнозируется для большинства районов региона, в том числе и для Ростова.Четвертый класс сохранится местами на северо-западе, северо-востоке, в центре и Приазовье. А также на юге - в Кагальницком, Егорлыкском, Зерноградском районах.В период чрезвычайной пожароопасности дончанам не следует разжигать костры на природе, палить сухую траву и камыш, а также бросать в лесу горящие спички и окурки.