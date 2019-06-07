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МЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области

МЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области
Фото: Sm-news.ru
В Ростовской области в ближайшие дни ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщает донское управление МЧС.

Так, 11 и 12 июня в Верхнедонском, Шолоховском, Каменском, Советском, Боковском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Тацинском, Целинском, Сальском, Песчанокопском, Пролетарском, а также в Зимовниковском, Дубовском, Орловском районах и Приазовье прогнозируется пожароопасность 5-го класса. В остальных районах сохранится высокая пожароопасность.

В связи с этим спасатели просят жителей Дона не разжигать костры на природе, не бросать в лесу спички и незатушенные окурки, не выжигать сухую траву и камыш.

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