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В Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности

В Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности
ГУ МЧС по Ростовской области предупредило о чрезвычайной пожароопасности в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Высокая пожароопасность прогнозируется на территории всей области. В период 28-30 июня пятый класс опасности сохранится в юго-восточных, местами в северо-восточных, северо-западных районах, в Приазовье и ожидается местами в северо-западных (Кашарский, Миллеровский, Тарасовский, Каменский) районах Ростовской области.

Четвертый класс сохранится в центральных, местами в северо-западных районах, Приазовье и ожидается в южных районах и Приазовье, а также в Ростове.

Спасатели не рекомендуют разжигать костры, бросать окурки и непотушенные сигареты вблизи растительности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 102 или 112.

Необходимо помнить о том, что в период сильной жары и ветра у спасателей уменьшаются шансы быстро потушить возгорание. Это грозит гибели не только сельхозугодий и домов, но и людей.

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