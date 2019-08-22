На Дону нашли живой пропавшую пенсионерку



В Шахтах Ростовской области нашли живой пропавшую пенсионерку. 83-летнюю Клару Семенихину разыскивали с 22 августа.



Напомним, в этот день пожилая женщина вышла из дома и не вернулась. Семья Клары Семенихиной обратилась за помощью в правоохранительные органы и к волонтерам. На протяжении двух дней близкие не могли связаться с родственницей.



24 августа стало известно, что Клару Семенихину нашли живой. В настоящее время женщина находится со своими близкими. Ее безопасности и здоровью ничего не угрожает.