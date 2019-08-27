В Ростовской области нашли живой пропавшую пенсионерку



В Аксае Ростовской области нашли живой пропавшую пенсионерку. 78-летнюю Галину Авентисян разыскивали с 27 августа.



Ранее сообщалось, что в этот день женщина ехала на междугороднем автобусе. Около 19 часов она покинула транспорт. Никто не знал, куда могла пойти пенсионерка. Семья сразу начала искать родственницу. Близкие пропавшей сообщали, что она дезориентирована, может нуждаться в медпомощи.



29 августа в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что Галину Авентисян нашли живой. В настоящее время ее безопасности ничего не угрожает. Пенсионерка находится с близкими.