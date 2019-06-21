В Ростовской области нашли живой пропавшую пенсионерку



В Ростовской области нашли живой пропавшую пенсионерку. 19 июня 78-летняя Лидия Олейникова вышла из дома в станице Мечетинской и пропала.



Когда пожилая женщина не вернулась домой, близкие сразу же забили тревогу. Они сообщали, что Лидия Олейникова нуждается в медицинской помощи. Семья обратилась в поисковый отряд и правоохранительные органы.



Женщину удалось найти спустя четверо суток. Об этом рассказали в организации «Лиза Алерт». В настоящее время жизни и здоровью пенсионерки ничто не угрожает.