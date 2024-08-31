Под Таганрогом перезахоронили останки 88 солдат Великой Отечественной войны

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области 30 августа перезахоронили останки 88 солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла на «Самбекских высотах» в Неклиновском районе. Она была приурочена к 81-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.На территории музейного комплекса прошла панихида. После отпевания останки красноармейцев предали земле. Теперь на «Самбекских высотах» покоятся 494 бойца. Личности 463 из них остаются неизвестны.