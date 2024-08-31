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Под Таганрогом перезахоронили останки 88 солдат Великой Отечественной войны

Под Таганрогом перезахоронили останки 88 солдат Великой Отечественной войны
В Ростовской области 30 августа перезахоронили останки 88 солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла на «Самбекских высотах» в Неклиновском районе. Она была приурочена к 81-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

На территории музейного комплекса прошла панихида. После отпевания останки красноармейцев предали земле. Теперь на «Самбекских высотах» покоятся 494 бойца. Личности 463 из них остаются неизвестны.
Фото: Правительство Ростовской области
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