На Дону нашли останки двух солдат, погибших во времена ВОВ



В Неклиновском районе Ростовской области нашли останки двух солдат, которые погибли во время сражений в Великой Отечественной войне. Волонтеры объединения «Миус-фронт» обнаружили военнослужащих и их личные вещи в ходе поисков вблизи села Самбек 15 и 16 марта.



Как сообщил координатор движения, при солдатах не было никаких документов, удостоверяющих их личность. Рядом добровольцы нашли личные вещи погибших и военные значки. Кроме того, из земли достали гранаты немецкого и советского образцов, а также пустые гильзы для автомата.



Напомним, что в 2018 году в Ростове добровольцы «Миус-фронта» обнаружили останки офицера, погибшего во время Великой Отечественной войны. Находка пролежала в районе Военведа больше 70 лет. В сумке рядом с ним нашли фотоаппарат и пленку.