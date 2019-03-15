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На Дону нашли останки двух солдат, погибших во времена ВОВ

На Дону нашли останки двух солдат, погибших во времена ВОВ
В Неклиновском районе Ростовской области нашли останки двух солдат, которые погибли во время сражений в Великой Отечественной войне. Волонтеры объединения «Миус-фронт» обнаружили военнослужащих и их личные вещи в ходе поисков вблизи села Самбек 15 и 16 марта.

Как сообщил координатор движения, при солдатах не было никаких документов, удостоверяющих их личность. Рядом добровольцы нашли личные вещи погибших и военные значки. Кроме того, из земли достали гранаты немецкого и советского образцов, а также пустые гильзы для автомата.

Напомним, что в 2018 году в Ростове добровольцы «Миус-фронта» обнаружили останки офицера, погибшего во время Великой Отечественной войны. Находка пролежала в районе Военведа больше 70 лет. В сумке рядом с ним нашли фотоаппарат и пленку.

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