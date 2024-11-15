Поисковики на ощупь извлекали останки советских солдат из водоема в Ростовской области

Фото: Миус Фронт

В Ростовской области поисковики на ощупь нашли останки трех бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Скелеты советских солдат обнаружили 12 ноября в Зерноградском районе. Об этом пишет DonDay.Экспедиция проходила на берегу водоема в окрестностях хутора Большая Таловая. В январе 1943 года там проходили ожесточенные сражения с немецко-фашистскими захватчиками.Поисковые работы проходили в трудных погодных условиях. Участники стальными щупами протыкали ил и землю в попытках найти останки. Затем из ледяной воды буквально на ощупь извлекали их и личные вещи красноармейцев.