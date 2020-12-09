За сутки жертвами коронавируса стали 26 жителей Ростовской области

В Ростовской области от коронавирусной инфекции скончались ещё 26 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве 11 декабря.За минувшие сутки COVID-19 унёс жизни 15 женщин в возрасте от 51 года до 85 лет и 11 мужчин 49-летнего - 84-летнего возраста. Все ковидные пациенты также страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. Как правило, они усугубляют ситуацию и вызывают осложнения.За весь период пандемии на Дону жертвами коронавируса стали 1 599 человек. Смертельная болезнь забирает жизни в основном пожилых людей. Однако накануне, 10 декабря, от опасного вируса скончался 18-летний парень и 33-летняя женщина.Добавим, всего в донском регионе коронавирус зарегистрировали у 43 921 жителя, из них 386 человек заразились за последние сутки. Рекордное количество новых заболевших в Ростовской области фиксируют уже шестой день подряд. Несмотря на введение ограничений, ситуация на Дону только ухудшается.