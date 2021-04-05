На Дону коронавирус унес жизни еще 25 пациентов ковидных госпиталей

В Ростовской области растет смертность среди пациентов с коронавирусом. За сутки с 6 по 7 апреля от инфекции скончались 25 человек. Из жизни ушли 13 женщин в возрасте от 63 до 88 лет и 12 мужчин от 56 до 92 лет.Всего за период пандемии не стало 3 719 дончан. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.Увеличилось и число зараженных жителей области. За последние 24 часа положительные тесты получил еще 241 человек, а общее количество достигло 82 522. Большинство пациентов переносят болезнь в легкой степени с признаками ОРВИ - температура, ломота в теле, кашель. От респираторной инфекции COVID-19 отличается частичной или полной потерей обоняния и вкуса. Идти на поправку пациенты начинают только спустя 10-12 дней.