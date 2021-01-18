В Ростовской области коронавирус забрал жизни 27 человек
В Ростовской области растет число умерших от коронавируса. За сутки с 19 по 20 января от инфекции скончались 27 человек. COVID-19 забрал жизни 17 мужчин в возрасте от 52 до 86 лет и 10 женщин от 63 до 88 лет. По информации правительства региона, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. Коронавирус вызвал осложнения, что стало причиной смерти дончан.
Всего за период пандемии из жизни ушли 2 397 пациентов с диагнозом «коронавирус». Большинство из них - пожилые люди, однако инфекция опасна для всех возрастов. Летом 2020 года от вируса умер 12-летний ребенок, а осенью не стало двух девушек 19 и 23 лет и 18-летнего парня.
Растет и количество заболевших. За прошедшие сутки COVID-19 подхватили 388 человек, а общее число зараженных нарастающим итогом достигло 59 488 человек.