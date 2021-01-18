В Ростовской области коронавирус забрал жизни 27 человек

В Ростовской области растет число умерших от коронавируса. За сутки с 19 по 20 января от инфекции скончались 27 человек. COVID-19 забрал жизни 17 мужчин в возрасте от 52 до 86 лет и 10 женщин от 63 до 88 лет. По информации правительства региона, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. Коронавирус вызвал осложнения, что стало причиной смерти дончан.Всего за период пандемии из жизни ушли 2 397 пациентов с диагнозом «коронавирус». Большинство из них - пожилые люди, однако инфекция опасна для всех возрастов. Летом 2020 года от вируса умер 12-летний ребенок, а осенью не стало двух девушек 19 и 23 лет и 18-летнего парня.Растет и количество заболевших. За прошедшие сутки COVID-19 подхватили 388 человек, а общее число зараженных нарастающим итогом достигло 59 488 человек.