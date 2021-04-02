За сутки COVID-19 подхватили 238 жителей Ростовской области

В Ростовской области продолжает расти число инфицированных коронавирусом. За сутки с 5 по 6 апреля медики выявили 238 случаев заражения. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 82 281 человека. Большинство из них переносят болезнь в легкой форме, с симптомами ОРВИ (кашель, ломота в теле, повышенная температура). От респираторной инфекции в этом случае COVID-19 отличается только частичной или полной потерей обоняния. Однако в некоторых случаях вирус протекает в тяжелой форме. У пациентов затрудняется дыхание, понижается уровень кислорода в крови. В основном так переносят болезнь люди старше 60 лет. Это связано с ослаблением иммунной системы и хроническими заболеваниями, которые усугубляет коронавирус.Болезнь идет на спад только к 12 дню. Постепенно снижается температура, проходит одышка. Выздоровевшие люди продолжают еще некоторое время кашлять, однако угрозы для окружающих не представляют. По информации регионального правительства, врачи вылечили уже 90% всех зараженных на Дону.