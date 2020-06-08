Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону коэффициент коронавируса третий день держится на уровне ниже единицы

На Дону коэффициент коронавируса третий день держится на уровне ниже единицы
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса третий день держится на уровне ниже единицы. Об этом сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на утро 10 июня показатель заболевших на 100 тысяч населения составил 160. Коэффициент распространения инфекции (Rt) – 0,98. Таким образом, с начала текущей недели показатель ещё ни разу не поднимался выше единицы.

В понедельник Rt был равен 0,99, во вторник – 0,97.

В предыдущие выходные, 6 и 7 июня, коэффициент был зафиксирован на уровне единицы.

Напомним, по данным на 10 июня, в Ростовской области зарегистрировано 6734 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки от вируса скончались три человека, за весь период - 54 человека.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.