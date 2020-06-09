На Дону коэффициент распространения коронавируса четвёртый день держится ниже единицы

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса четвёртый день держится на уровне ниже единицы.По данным донского управления Роспотребнадзора, на 11 июня показатель заболевших на 100 тысяч населения составил 165,5. Коэффициент распространения инфекции (Rt) – 0,99.Напомним, что ещё ни разу с начала недели коэффициент распространения коронавируса не поднимался выше единицы. С 8 по 11 июня цифра колебалась в пределах 0,97-0,99.От показателя Rt зависит переход к новому этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии. Для ликвидации запретов необходимо, чтобы коэффициент на протяжении длительного времени не превышал единицу. В Ростовской области до единицы показатель снизился 6 июня и с тех пор не превышал это значение.