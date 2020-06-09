Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону коэффициент распространения коронавируса четвёртый день держится ниже единицы

На Дону коэффициент распространения коронавируса четвёртый день держится ниже единицы

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса четвёртый день держится на уровне ниже единицы.

По данным донского управления Роспотребнадзора, на 11 июня показатель заболевших на 100 тысяч населения составил 165,5. Коэффициент распространения инфекции (Rt) – 0,99.

Напомним, что ещё ни разу с начала недели коэффициент распространения коронавируса не поднимался выше единицы. С 8 по 11 июня цифра колебалась в пределах 0,97-0,99.

От показателя Rt зависит переход к новому этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии. Для ликвидации запретов необходимо, чтобы коэффициент на протяжении длительного времени не превышал единицу. В Ростовской области до единицы показатель снизился 6 июня и с тех пор не превышал это значение.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.