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На Дону коэффициент распространения коронавируса продолжает снижаться

На Дону коэффициент распространения коронавируса продолжает снижаться
В Ростовской области продолжает уменьшаться коэффициент распространения коронавируса. По данным на 11 ноября, он достиг отметки 1,03. Этот показатель определяет, сколько человек ежедневно может заразить один инфицированный COVID-19. Несмотря на его снижение, ситуация на Дону остается напряженной. За минувшие сутки в регионе зафиксировали рекордное число заболевших - второй раз в этом месяце оно достигло 650 человек.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 163 188 человек. Вместе с общим числом увеличился и показатель заболевших на 100 тысяч населения. Теперь он равен 3 883. Большинство пациентов с коронавирусом уже выздоровели. Однако медикам не удалось спасти всех зараженных. По информации областного правительства, COVID-19 забрал жизни 8 048 человек.
Фото: Rostov.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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