Коэффициент распространения коронавируса на Дону остается на отметке 1,04

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет высокое значение. По данным на 2 ноября, он держится на отметке 1,04. Это значит, что каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.Число пациентов с COVID-19 продолжает расти. За минувшие 24 часа в регионе обновился антирекорд по приросту заболевших. Диагноз подтвердился у 640 человек. Всего за период пандемии борьбу с инфекцией начали 157 357 жителей области.Большинство из них уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, опасный вирус забрал жизни 7 805 человек.Показатель заболевших коронавирусом снова увеличился. Он равен 3 745 на 100 тысяч населения.