Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Коэффициент распространения коронавируса на Дону остается на отметке 1,04

Коэффициент распространения коронавируса на Дону остается на отметке 1,04
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет высокое значение. По данным на 2 ноября, он держится на отметке 1,04. Это значит, что каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.

Число пациентов с COVID-19 продолжает расти. За минувшие 24 часа в регионе обновился антирекорд по приросту заболевших. Диагноз подтвердился у 640 человек. Всего за период пандемии борьбу с инфекцией начали 157 357 жителей области.

Большинство из них уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, опасный вирус забрал жизни 7 805 человек.

Показатель заболевших коронавирусом снова увеличился. Он равен 3 745 на 100 тысяч населения.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.