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На Дону коэффициент распространения коронавируса остается на отметке 0,99

На Дону коэффициент распространения коронавируса остается на отметке 0,99
В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 несколько дней держится на одной отметке. По данным на 31 марта он равен 0,99. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить одного здорового человека. За прошедшие сутки в регионе выявили 239 случаев заболевания, а за период пандемии число дончан с подтвержденным диагнозом составило 80 836 человек.

Вместе с общим количеством инфицированных растет и показатель заболеваемости. За последние сутки он увеличился до 1 924 на 100 тысяч жителей Ростовской области.

По сравнению с январем, в регионе значительно снизился ежедневный прирост заболевших - в среднем на 150 человек, или на 38%. Несмотря на это, ситуация по COVID-19 остается напряженной. Ежедневно умирают десятки пациентов ковидных госпиталей. По информации правительства области, за минувшие сутки не стало 24 человек. Всего с начала пандемии вирус унес жизни 3 577 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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