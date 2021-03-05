На Дону растет коэффициент распространения COVID-19

В Ростовской области увеличился коэффициент распространения коронавируса. За сутки с 8 по 9 марта он вырос до 0,94. Это значит, что один заболевший до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.Показатель инфицированных составляет 1 796 на 100 тысяч жителей. При этом ежедневное число людей с подтвержденным диагнозом постепенно уменьшается. За последние 24 часа вирус подхватили 262 человека. Большинство из них (35,1%) - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Также среди новых инфицированных 26,7% - молодежь от 18 до 45 лет, 21,4% - пенсионеры от 66 до 79 лет, 9,2% пожилые дончане старше 80 лет и 7,6% - несовершеннолетние.Общее количество заболевших достигло 75 490. Из них 3 229 пациентов не смогли побороть COVID-19. За минувшие сутки вирус забрал жизни двух пенсионеров. Скончались 65-летняя женщина и 85-летний мужчина. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.