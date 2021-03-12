В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,92

В Ростовской области упал коэффициент распространения COVID-19. За сутки с 14 по 15 марта он уменьшился до 0,92. Это значение показывает, сколько здоровых человек может заразить один инфицированный до самоизоляции.Ежедневное число заболевших держится практически на одном уровне. За прошедшие 24 часа медики зафиксировали 248 случаев заражения коронавирусом. Большинство из заболевших - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 76 979 человек. Из них 3 315 скончались от инфекции. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями. За минувшие сутки вирус забрал жизни двух мужчин 79 лет и 81 года и пяти женщин в возрасте от 62 до 83 лет.В связи с уменьшением смертности и прироста зараженных в некоторых районах донского региона ослабили карантинные меры. С 9 марта закрытые спортсооружения могут быть заполнены наполовину не только во время проведения соревнований, но и других спортивных мероприятий. Кроме того, пациенты снова могут получать курсовое лечение и плановую амбулаторную помощь.