В Ростовской области подскочил показатель заболеваемости COVID-19

Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает расти. За сутки с 10 по 11 марта он увеличился до 1 808 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения COVID-19 остался неизменным. Он равен 0,94. Это значит, что каждый заболевший человек до самоизоляции может заразить одного здорового.Число инфицированных значительно снизилось. За прошедшие 24 часа медики выявили 249 новых пациентов - очередное рекордно низкое количество за последние несколько месяцев. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет. Всего с начала пандемии вирус подхватили 75 997 человек. Из них 3 260 дончан не смогли побороть инфекцию. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.