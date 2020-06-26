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На Дону из-за грозы и швалистого ветра объявили штормовое предупреждение

На Дону из-за грозы и швалистого ветра объявили штормовое предупреждение
В Донском регионе объявили штормовое предупреждение. В ближайшие часы ожидается резкое узудшение погоды. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Примерно в 13-15 часов начнётся гроза, ливень и град. Поднимется шквалистый ветер силой от 20 до 23 метров в секунду. Непогода прогнозируется в течение дня 29 июня, а также ночью и до конца суток 30 июня.

Жителей Ростовской области просят проявлять бдительность, находясь на улице. Не следует парковать автомобили и оставлять коляски под деревьями и шаткими конструкциями. По возможности лучше оставаться дома.

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