На Дону из-за грозы и швалистого ветра объявили штормовое предупреждение

В Донском регионе объявили штормовое предупреждение. В ближайшие часы ожидается резкое узудшение погоды. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Ростовской области.Примерно в 13-15 часов начнётся гроза, ливень и град. Поднимется шквалистый ветер силой от 20 до 23 метров в секунду. Непогода прогнозируется в течение дня 29 июня, а также ночью и до конца суток 30 июня.Жителей Ростовской области просят проявлять бдительность, находясь на улице. Не следует парковать автомобили и оставлять коляски под деревьями и шаткими конструкциями. По возможности лучше оставаться дома.