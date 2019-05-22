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В Ростовской области на несколько дней объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области на несколько дней объявили штормовое предупреждение
В ближайшие дни в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Непогода также ожидается в Таганрогском заливе, сообщает донское ГУ МЧС.

25, 26 и 27 мая местами по региону ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер силой до 23 метров в секунду. Отмечается, что во время осадков видимость снизится до 1-2 километров.

Жителям Ростовской области следует быть внимательными, находясь на улице. Во время ветра рекомендуется не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи, рекламными щитами и шаткими конструкциями.

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